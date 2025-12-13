Alone in the Dark | Uwe Boll pronto al reboot del suo film

Il controverso regista tedesco Uwe Boll ci riprova con Alone in the Dark, il franchise che lo rese noto venti anni fa.

Uwe Boll sta per riportare sul grande schermo la saga horror Alone in the Dark. La sua compagnia Event Film ha infatti opzionato i diritti cinematografici dal publisher THQ Nordic, con l’intenzione di realizzare un reboot che catturi “lo spirito e l’epoca dei giochi originali”.

“Non vediamo l’ora di rebootare la franchise e di scegliere il nostro nuovo Edward Carnby”, ha dichiarato Boll a The Hollywood Reporter. Il produttore e partner storico Michael Roesch ha aggiunto che l’obiettivo è espandere il progetto anche verso una serie TV.

Dalle prime informazioni note, il nuovo film si baserà sulla trama del reboot videoludico di Alone in the Dark avvenuto nel 2024, che vede il detective privato Edward Carnby affrontare forze sovrannaturali e non-morti nel Sud degli Stati Uniti degli anni ’20.

Alone in the Dark | Alcune note interessanti

La serie videoludica survival horror Alone in the Dark, ispirata ai romanzi di H.P. Lovecraft, ha generato sette titoli vendendo milioni di copie in tutto il mondo. Boll stesso ha diretto l’adattamento del 2005 con Christian Slater e Tara Reid, un film massacrato dalla critica ma che ha guadagnato nel tempo uno status di cult tra gli appassionati del “so bad it’s good”.

