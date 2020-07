Netflix ha diffuso le prime immagini ufficiali di All Together Now, film di genere drammatico con protagonista Auli’i Cravalho (doppiatrice di Vaiana nel film Disney Oceania).

Il film è diretto da Brett Haley che ha curato anche la sceneggiatura in collaborazione con Marc Basch, Matthew Quick e Ol Parker. Questo lungometraggio era prima intitolato Sorta Like a Rock Star ed è tratto dall’opera letteraria scritta da Matthew Quick (Il Lato Positivo).

Al centro della storia c'è Amber Appleton, una ragazza ottimista e speranzosa che non accetta le cose negative fino a quando arriverà una tragedia a minare la sua positività.

Il film sarà disponibile su Netflix dal 28 agosto. Nel cast anche Rhenzy Feliz, Judy Reyes, Justina Machado, Taylor Richardson, C.S. Lee, Anthony Jacques Jr. e Gerald Waters.

LE PRIME IMMAGINI DEL FILM