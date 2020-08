Svelato il trailer del film targato Netflix All Together Now, film di genere drammatico scritto e diretto da Brett Haley e con protagonista Auli’i Cravalho (doppiatrice di Vaiana nel film Disney Oceania). Sarà disponibile su Netflix dal 28 agosto.

Solo qualche settimana fa sono state svelate le prime immagini ufficiali di questo film che prima era intitolato Sorta Like a Rock Star, tratto dall’opera letteraria scritta da Matthew Quick (Il Lato Positivo).

Al centro della storia c’è Amber Appleton, una ragazza ottimista e speranzosa che non accetta le cose negative fino a quando arriverà una tragedia a minare la sua positività.

Nel cast anche Rhenzy Feliz, Judy Reyes, Justina Machado, Taylor Richardson, C.S. Lee, Anthony Jacques Jr. e Gerald Waters.

IL TRAILER