All The Old Knives: il trailer del thriller Prime Video con Chris Pine

Prime Video ha diffuso quest’oggi il primo trailer di All The Old Knives, lo spy-thriller con protagonista Chris Pine in arrivo in piattaforma da aprile.

Tratto dall’omonimo romanzo di Olen Steinhauer, quest’ultimo impegnato anche in cabina di sceneggiatura, il film All The Old Knives è ambientata a Carmel (California), dove due ex-amanti (una spia della CIA e una ex-spia della CIA) si ritrovano a cena per ricordare i vecchi tempi. Tuttavia, la cena è soltanto un pretesto perché uno dei due è deciso a scoprire se il dirottamento del volo 127 Royal Jordanian era parte di una cospirazione. A un certo punto, poi, appare chiaro che uno dei due potrebbe non sopravvivere alla serata.

Nel cast, con Chris Pine, anche Thandiwe Newton (Westworld), Laurence Fishburne (Matrix) e Jonathan Pryce (Game of Thrones). La regia è stata curata da Janus Metz (Armadillo). L’arrivo su Prime Video di All The Old Knives è previsto per l’8 aprile.