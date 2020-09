All the Old Knives: Chris Pine e Thandie Newton nel nuovo film Amazon

Chris Pine e Thandie Newton sono i protagonisti di All the Old Knives, un film di genere thriller targato Amazon.

A lanciare la notizia è Deadline. Basato sull’omonimo romanzo di Olen Steinhauer, All the Old Knives segue le vicende di due ex amanti (entrambi spie) che si incontrano a cena per ricordare il loro tempo insieme. Ricordando uno specifico evento del passato, diventa ben presto chiaro che uno di loro non sopravviverà alla serata.

A dirigere il film è il danese Janus Metz Pedersen (Borg McEnroe, ZeroZeroZero). La sceneggiatura è stata curata, invece, dallo stesso Olen Steinhauer.

Rimaniamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.