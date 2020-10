Alita – Angelo della Battaglia torna al cinema, ecco il poster

Posted on

Il cinecomic New Mutants approderà nelle sale cinematografiche, smentite quindi le voci relative ad una release digitale. 20th Century Studios (ex 20th Century Fox, ora di proprietà Disney) ha rivelato questa sera la data di rilascio cinematografico dell’atteso cinecomic New Mutants. In barba alle voci che volevano il film di Josh Boone in uscita digitale,