Alienoid: il final trailer per il mercato USA dell’attesissimo sci fi coreano

Well Go USA ha da poco diffuso online il nuovo poster e l’adrenalinico final trailer per il mercato USA dell’attesissimo film sud coreano di fantascienza intitolato Alienoid.

Nel nuovo video tantissime sono le scene inedite, molte delle quali ad alto tasso action e in cui è assolutamente evidente un uso notevole del CGI. Inoltre qui riusciamo meglio a comprendere la volontà distruttiva dell’alieno e le sue capacità nel mutare forma.

La trama di Alienoid segue le vicende di un gruppo di taoisti della dinastia Goryeo i quali, dopo aver ritrovato una spada leggendaria, inavvertitamente aprono un portale temporale che li trasporta nell’anno 2022. Qui incontrano alcune persone che hanno il compito di inseguire un prigioniero alieno intrappolato in un corpo umano, questa la sinossi:

Per secoli, gli alieni hanno rinchiuso i loro prigionieri nei corpi degli umani. Nell’anno 2022, Guard (Kim Woo-bin) e Thunder vivono sulla Terra, gestendo prigionieri extraterrestri che sono stati rinchiusi nel cervello degli umani. Un giorno, un’astronave appare nel cielo sopra Seoul e il detective della polizia Moon (So Ji-sub, “Moon”) assiste a uno strano spettacolo… Coloro che inseguono prigionieri alieni rinchiusi in corpi umani nell’anno 2022, e gli stregoni che inseguono la leggendaria Lama Divina nell’anno 1391… Quando la porta del tempo si apre, tutto si ingarbuglia!

IL TRAILER

IL POSTER

ALIENOID

Il film, distribuito da CJ Entertainment, è stato scritto e diretto da Choi Dong-Hoon, nel cast troviamo Ryu Jun-yeol nei panni di Moo Reuk, un taoista determinato a trovare una spada leggendaria, e Kim Tae-ri in quelli di Lee Ahn, una donna con dei poteri particolari. Inoltre spazio anche per Kim Woo-bin che interpreta una guardia che ha il compito di scortare i prigionieri non terrestri e So Ji-sub che ha il ruolo di Moon Do-seok, un detective che si ritrova a inseguire l’alieno.

Alienoid sarà suddiviso in due parti, la prima parte è già stata distribuita nel paese di origine il mese scorso. Well Go USA distribuirà la pellicola nelle sale americane a partire dal prossimo 26 agosto. Ancora non si hanno notizie se potrà essere distribuito qui in Italia, anche se lo riteniamo probabile vista l’accoglienza positiva nel nostro paese di produzioni coreane.