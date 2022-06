Nuovo trailer per Alienoid, il blockbuster di fantascienza made in Sud Corea ricco di azione inizialmente indicato con il titolo di Alien.

La trama di Alienoid segue le vicende di un gruppo di taoisti della dinastia Goryeo i quali, dopo aver ritrovato una spada leggendaria, inavvertitamente aprono un portale temporale che li trasporta nell’anno 2022. Qui incontrano alcune persone che hanno il compito di inseguire un prigioniero alieno intrappolato in un corpo umano.

Il nuovo video è stato diffuso da poco via social e mostra tantissime nuovo immagini e scene action ad alto tasso adrenalinico. Notevole è la cura messa dalla produzione nell’uso massiccio del CGI. Contemporaneamente al trailer è stato diffuso anche il nuovo poster.

ALIENOID

Il film, distribuito da CJ Entertainment, è stato scritto e diretto da Choi Dong-Hoon, nel cast troviamo Ryu Jun-yeol nei panni di Moo Reuk, un taoista determinato a trovare una spada leggendaria, e Kim Tae-ri in quelli di Lee Ahn, una donna con dei poteri particolari. Inoltre spazio anche per Kim Woo-bin che interpreta una guardia che ha il compito di scortare i prigionieri non terrestri e So Ji-sub che ha il ruolo di Moon Do-seok, un detective che si ritrova a inseguire l’alieno.

Alienoid sarà suddiviso in due parti, la prima parte uscirà nel paese di origine il 20 luglio prossimo. Ancora non si hanno notizie se potrà essere distribuito qui in Italia, anche se lo riteniamo probabile vista l’accoglienza positiva nel nostro paese di produzioni coreane.