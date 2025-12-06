Noah Hawley, creatore della serie Alien: Pianeta Terra (rinnovata per la stagione 2), ha chiuso la porta a un crossover con Predator durante il podcast SmartLess.

Alla domanda diretta su un possibile scontro Xenomorph-Yautja, la risposta è stata netta: «No, non nella serie. Amo Prey, Dan Trachtenberg sta facendo un gran lavoro, ma non stiamo coordinando nulla. Non è nei miei piani». (Fonte: Deadline)

Dalle parole è chiaro che Hawley voglia tenere la sua serie completamente autonoma, lontana da influenze esterne, lasciando eventuali unioni dei due franchise di successo a futuri progetti Disney… senza il suo coinvolgimento.

Beh, niente Alien vs Predator per ora. Ci speravate? Ditecelo nei commenti

Il successo di Alien: Pianeta Terra

La serie Alien: Pianeta Terra, al netto delle critiche dei puristi della saga creata da Ridley Scott a fine anni settanta, è stata apprezzata dal pubblico (94% su Rotten Tomatoes), ma anche dalla critica (85 su Metacritic), era pertanto inevitabile pensare ad un rinnovo in tempi brevi. Leggete qui la nostra recensione della prima stagione di Alien: Pianeta Terra.

Nella serie FX Alien: Pianeta Terra, quando la misteriosa nave di ricerca spaziale USCSS Maginot si schianta sulla Terra, Wendy (Sydney Chandler) e un improvvisato gruppo di soldati fanno una scoperta fatale che li mette di fronte alla più grande minaccia del pianeta.

Nel 2120, la Terra è governata da cinque compagnie: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic e Threshold. In questa Era Corporativa, i cyborg (esseri umani con parti sia biologiche che artificiali) e i sintetici (robot umanoidi con intelligenza artificiale) convivono con gli esseri umani. Ma le regole del gioco cambiano quando il giovane prodigio Fondatore e CEO della Prodigy Corporation svela un nuovo progresso tecnologico: gli ibridi (robot umanoidi con coscienza umana). Il primo prototipo di ibrido, chiamato “Wendy”, segna una nuova alba nella corsa verso l’immortalità. Dopo che l’astronave della compagnia Weyland-Yutani si schianta su Prodigy City, “Wendy” e gli altri ibridi affrontano misteriose forme di vita, più terrificanti di quanto chiunque avrebbe mai potuto immaginare.

La serie, con protagonista Sydney Chandler, presenta un cast internazionale che comprende Timothy Olyphant (“Kirsh”), Alex Lawther (“Hermit”), Samuel Blenkin (“Boy Kavalier”), Babou Ceesay (“Morrow”), Adrian Edmondson (“Atom Eins”), David Rysdahl (“Arthur Sylvia”), Essie Davis (“Dame Sylvia”), Lily Newmark (“Nibs”), Erana James (“Curly”), Adarsh Gourav (“Slightly”), Jonathan Ajayi (“Smee”), Kit Young (“Tootles”), Diêm Camille (“Siberian”), Moe Bar-El (“Rashidi”) e Sandra Yi Sencindiver (“Yutani”).

La serie FX Alien: Pianeta Terra è creata per la televisione da Noah Hawley, vincitore dei premi Peabody ed Emmy®, che è anche l’executive producer. Ridley Scott, David W. Zucker, Joseph Iberti, Dana Gonzales e Clayton Krueger sono gli altri executive producer. Alien: Pianeta Terra è prodotta da FX Productions.