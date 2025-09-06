Alien: Romulus | Sarà Fede Alvarez il regista del sequel?

Nel bene e nel male Alien: Romulus ha riportato in auge la celebre saga ispirata ai famelici Xenomorfi, pertanto è lecito aspettarsi un sequel in tempi brevi?

Come noto da un nostro precedente aggiornamento (lo trovate a questo indirizzo), un sequel di Alien: Romulus è in effetti nelle prime fasi di produzione, ed ovviamente, a distanza di qualche mese, è balzato all’attenzione della stampa quando ha avuto l’opportunità di intervistare il regista del primo film “Fede Alvarez“.

Intervistato da TooFab (via the Hollywood Reporter), infatti, Alvarez ha confermato la volontà sua e di Ridley Scott (creatore della saga e produttore di Romulus) di andare avanti con lo sviluppo del sequel, ma nel farlo ha anche affermato che NON tornerà come regista, ma che si limiterà a co-sceneggiare (assieme a Rodo Sayagues) e co-produrre (assieme a Scott) il film.

“Abbiamo appena finito la sceneggiatura, in realtà, per un sequel di Romulus . Ma passerò il testimone alla regia“, ha detto giovedì a TooFab durante l’Universal Studios Halloween Horror Nights. “Lo produrrò, con Ridley Scott, lo produrremo insieme, e al momento stiamo cercando un nuovo regista.”

Le parole di Alvarez arrivano in un momento storico importante per la saga Alien, ma anche per quella “gemella” Predator, con quotazioni in continua ascesa grazie al rinnovato interesse del colosso Disney, nuovo proprietario dei diritti (conta l’acquisizione di 20th Century Pictures). A tal proposito, va ricordato che su Disney+ attualmente è in programmazione la serie Alien: Pianeta Terra, mentre in precedenza il film animato Predator: Killer of Killers e quello live-action Prey hanno già allietato gli appassionati, ed offerto nuovi percorsi narrativi al genere.

Alien: Romulus, un film non perfetto ma di forte impatto

Alien: Romulus è stato diretto da Fede Alvarez (La casa, Man in the Dark) da una sceneggiatura scritta dallo stesso Alvarez insieme al suo frequente collaboratore Rodo Sayagues (L’uomo nel buio – Man in the Dark), basata sui personaggi creati da Dan O’Bannon e Ronald Shusett.

Il film è stato prodotto da Ridley Scott (Napoleon), che ha diretto l’originale Alien e ha prodotto e diretto i nuovi film della saga, Prometheus e Alien: Covenant, Michael Pruss (Lo strangolatore di Boston) e Walter Hill (Alien); mentre Fede Alvarez, Elizabeth Cantillon (Charlie’s Angels), Brent O’Connor (Bullet Train) e Tom Moran (Unstoppable – Fuori controllo) sono i produttori esecutivi.

Alien: Romulus | La Nostra Recensione

Nel cast hanno recitato Cailee Spaeny (Priscilla), David Jonsson (Agatha Christie’s Murder is Easy), Archie Renaux (Tenebre e ossa), Isabela Merced (The Last of Us), Spike Fearn (Aftersun) e Aileen Wu.

La Trama di Alien: Romulus recita “Con Alien: Romulus, Alvarez riporta il franchise alle origini. Rovistando nelle profondità di una stazione spaziale abbandonata, un gruppo di giovani colonizzatori dello spazio si trova faccia a faccia con la forma di vita più terrificante dell’universo.”