Il pluripremiato agli Emmy Peter Dinklage è ufficialmente entrato a far parte del cast della seconda stagione di Alien: Pianeta Terra (Alien: Earth), l’attesa serie FX creata da Noah Hawley. La notizia, riportata da The Hollywood Reporter, conferma l’aggiunta dell’attore di Game of Thrones in un ruolo i cui dettagli sono attualmente mistesioso.

La produzione dei nuovi episodi inizierà a Londra nel mese di maggio, riprendendo le fila del teso finale della prima stagione (questa è la nostra recensione). Quest’ultimo si era chiuso con i sopravvissuti (e uno Xenomorfo) confinati in un unico ambiente e la dichiarazione di potere dell’ibrida Wendy (Sydney Chandler).

Hawley ha anticipato che la seconda stagione esplorerà le conseguenze immediate dell’atterraggio delle truppe Yutani, spostando drasticamente l’equilibrio del potere. Accanto a Dinklage e Chandler, ritroveremo il cast guidato da Alex Lawther, Timothy Olyphant ed Essie Davis, pronti a fronteggiare l’urgenza di una minaccia che non lascia spazio a distrazioni.

Alien Pianeta Terra serie: Peter Dinklage e la visione di Noah Hawley

L’inserimento di un attore del calibro di Peter Dinklage sottolinea la volontà di FX e del produttore esecutivo Ridley Scott di mantenere altissimi gli standard qualitativi dello show. Noah Hawley ha spiegato che, sebbene il finale della prima stagione potesse sembrare trionfale, i nuovi episodi mostreranno la brutale realtà di ciò che accade pochi minuti dopo quel cliffhanger.

L’Universo di Alien e le grandi produzioni FX

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