Il momento che tutti i fan stavano aspettando è arrivato: Netflix ha finalmente rilasciato il teaser trailer di Alice in Borderland 3.

Le immagini del trailer catapultano gli appassionati di nuovo nel mondo distopico di Borderland, dove Arisu (Kento Yamazaki) e Usagi (Tao Tsuchiya) dovranno affrontare nuove sfide mortali. Il trailer stuzzica con atmosfere oniriche, sparizioni inquietanti e l’introduzione della misteriosa carta del Jolly, che sembra pronta a sconvolgere ogni equilibrio.

🃏 ALICE IN BORDERLAND S3 TRAILER 🃏



Facing the perilous Joker stage, where players are pushed to their limits, can Arisu and Usagi make it out alive? Find out September 25. pic.twitter.com/QvtMHAftxO — Netflix (@netflix) August 26, 2025

Qual è la trama ufficiale di Alice in Borderland 3?

La trama di Alice in Borderland 3 recita: “Arisu e Usagi, ora sposati, vivono una vita tranquilla nel mondo reale, ma i ricordi di Borderland riaffiorano attraverso sogni e visioni. La loro pace viene infranta quando Usagi scompare insieme a Ryuji, un ricercatore ossessionato dall’aldilà. Disperato, Arisu riceve una visita da Banda, un residente fisso di Borderland, che gli consegna la carta del Joker e lo guida verso un’unica soluzione: tornare nella Terra di Confine. Qui, Arisu si ritrova a collaborare con nuovi giocatori per affrontare il livello più enigmatico di tutti: il gioco del Joker. Tra trappole mortali, frecce infuocate, scariche elettriche e avversari misteriosi, Arisu dovrà spingersi oltre ogni limite per salvare Usagi e scoprire la verità dietro la carta finale.”

Quando sarà rilasciata la terza stagione di Alice in Borderland?

La terza stagione della serie di successo Alice in Borderland arriveranno su Netflix dal 25 settembre 2025. La serie si ispira al manga di Aso Haro, e si basa su la storia di un disoccupato insoddisfatto che va alla ricerca della fonte di una misteriosa luce e scopre che la popolazione di Tokyo sembra essere scomparsa. Lui e due suoi amici scoprono poi di essere al centro di un mortale lotta per la sopravvivenza.

Alice in Borderland è una serie tv prodotta esecutivamente da Kazutaka Sakamoto di Netflix, mentre Akira Morii e Daiju Takase sono i produttori. Kento Yamazaki e Tao Tsuchiya sono confermati nel cast della terza stagione, così come il regista Shinsuke Satō. Il cast include anche Hayato Isomura, Ayaka Miyoshi, Katsuya Maiguma, Koji Ohkura, Risa Sudou, Hiroyuki Ikeuchi, Tina Tamashiro, Kotaro Daigo, Hyunri, Sakura Kiryu, Yugo Mikawa, Joey Iwanaga, Akana Ikeda e Kento Kaku.