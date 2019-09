La CBS ha finalmente trovato il volto del villain del progetto televisivo tratto da The Stand (L'ombra dello Scorpione), romanzo firmato da Stephen King.

Attraverso un aggiornamento proveniente da TvGuide - successivamente riportato dalle maggiori testate americane - è noto che Alexander Skarsgard darà volto a Randall Flagg, iconico villain nato dalla penna di Stephen King. L'attore di recente è apparso in Big Little Lies, ma è anche noto per le sue partecipazioni a Battleship, True Blood e The Legend of Tarzan.

Nel romanzo originale Randall Flagg è un essere con poteri sovrannaturali che viaggia per il mondo con l'obiettivo di creare il suo personale esercito del male nella battaglia finale contro il bene.

The Stand (Serie Tv)

The Stand (in Italia noto come L’ombra dello scorpione) sarà sviluppata da Josh Boone e Ben Cavell. L’intera prima stagione conterrà 10 episodi.

Tra i produttori, oltre a Boone e Cavell, anche Roy Lee, Jimmy Miller, Richard P. Rubinstein. Ed ancora Will Weiske e Miri Yoon ed il figlio di Stephen King, ovvero Owen King. Inoltre Stephen King scriverà l’ultimo capitolo della serie firmando un epilogo inedito della storia rispetto ai romanzi.

Nel cast James Marsden, Amber Heard, Odessa Young, Henry Zaga, Whoopi Goldberg con il ruolo di Madre Abagail, ed ancora Alexander Skarsgard in quello di Randall Flagg, Jovan Adepo, Owen Teague, Brad William Henke e Daniel Sunjata.

Non esiste ancora una data di inizio produzione.