A pochi giorni dalla partenza dell’edizione 2019 di Ischia Film Festival, la direzione della celebre kermesse campana ha scelto Alessandro Borghi per l’ambito Ischia Film Awards 2019.

Protagonista in una serie di ruoli drammatici che lo hanno reso uno dei migliori attori italiani del nostro tempo, l’attore Alessandro Borghi ritirerà l’ambito premio il 5 luglio prossimo, a consegnarglielo i direttori artistici di Ischia FIlm Festival, ovvero Michelangelo Messina e Boris Sollazzo

Ecco qui di seguito il comunicato stampa ufficiale.

ISCHIA FILM AWARD 2019 AD ALESSANDRO BORGHI

Il premio speciale dell’Ischia Film Festival va quest’anno all’attore più rappresentativo del cinema italiano di quest’anno

L’Ischia Film Festival è lieto di annunciare che l’Ischia Film Award 2019 è stato assegnato ad Alessandro Borghi. Un riconoscimento a un attore che negli ultimi anni ha letteralmente incarnato il cinema italiano, con una professionalità e una passione non comuni. David di Donatello quest’anno per la sua straordinaria trasfigurazione in Stefano Cucchi nel film di Alessio Cremonini Sulla mia pelle, che il festival proietterà come omaggio al suo interprete, Alessandro Borghi non si è limitato a questo in una stagione che lo avrebbe già visto mattatore incontrastato. Si è calato nei panni quasi primitivi di Remo ne Il primo re di Matteo Rovere, recitando in latino arcaico, un ruolo in cui si è sporcato, non metaforicamente, tra pioggia, fango e sudore, prima di perdere quasi dieci chili per diventare Stefano Cucchi.

Un Christian Bale italiano, si potrebbe definire, ma sarebbe ingiusto. Alessandro Borghi vuole essere solo se stesso, un attore che si mette sempre alla prova e che contemporaneamente non ha perso l’entusiasmo dell’esordiente. Per questo lo abbiamo visto in piccoli film a cui teneva, come Il più grande sogno. Per questo non poteva non essere al fianco di Luca Marinelli nello struggente e meraviglioso Non essere cattivo, regalando al cinema italiano una coppia che resterà indelebile nella sua Storia. Ed è bello pensare che siano stati proprio loro due a trasformarsi in Fabrizio De Andrè e Luigi Tenco (Borghi in Dalila), due grandi amici artisti come sono loro due.

Lo hanno cercato molti registi in questi anni, da Sergio Castellitto a Ferzan Ozpetek, fino a Paolo Genovese, e avrebbe probabilmente potuto sfruttare il suo momento ancora di più. Ma essere attore per Alessandro Borghi significa accettare sfide che hanno bisogno di tempo e preparazione. Per la popolarità c’è Netflix e il suo giovane Numero 8 in Suburra – La serie. In attesa del prossimo ruolo in cui calarsi anima e corpo.

Per tutte queste ragioni, e molte altre ancora, i direttori artistici Michelangelo Messina e Boris Sollazzo hanno deciso di assegnare l’Ischia Film Award 2019 ad Alessandro Borghi. Lo riceverà dalle loro mani il5 luglio, guardando Ischia dai bastioni del Castello Aragonese.

La diciassettesima edizione dell’Ischia Film Festival si terrà dal 29 giugno al 6 luglio 2019, realizzato con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Cinema, della Regione Campania, del Comune d’Ischia, e con il sostegno di Campari, BPER Banca, Artisti 7607 e Mini.