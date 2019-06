Con le riprese previste per il mese di luglio, The Invisible Man (L’uomo invisibile) è pronto a dare il via ad un’acuta fase di casting.

Attraverso un aggiornamento proveniente da Deadline, è noto da oggi che Aldis Hodge (Il Diritto di Contare) si è aggiunto al cast in costruzione. L’attore è il terzo membro del cast, dopo che Elizabeth Moss è stata segnalata come protagonista al femminile del film, con al suo fianco Storm Reid.

Dall’aggiornamento è noto che le riprese partiranno da Sidney il prossimo mese. Ancora oggi non è dato sapere se The Invisible Man farà ancora parte del Dark Universe, il franchise lanciato da Universal Pictures con La Mummia.

Invisible Man sarà sceneggiato e diretto da Leigh Whannell. Nel cast Elizabeth Moss, Storm Reid, Aldis Hodge.

Il film approderà al cinema dal 13 marzo 2020.