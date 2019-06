I problemi legali di Kevin Spacey non sono ancora finiti, ed il processo a suo carico per stupro potrebbe dare risvolti molto negativi a causa di alcuni messaggi hot rinvenuti dall’accusa.

Come noto, l’attore Kevin Spacey √® al momento in attesa di processo per presunti abusi sessuali nei confronti di alcuni ragazzi, con particolare attenzione ad una delle presunte vittime che lamenterebbe anche uno stupro. A tal proposito, TMZ avrebbe fornito nuove prove presentate dai legali del ragazzo, le quali racconterebbero i momenti salienti via sms dell’avvenuto stupro da parte di Kevin Spacey. I messaggi in questione apparterrebbero ad un discorso via sms tra il ragazzo e la sua fidanzata, avvenuto durante il presunto stupro.

La difesa di Kevin Spacey ha sempre affermato che il rapporto sessuale tra Spacey ed il ragazzo sia stato del tutto consenziente, ma questi messaggi, seppur non mostrati nella loto completezza, racconterebbero il contrario. A tal proposito, i legali dell’attore puntano la loro nuova difesa proprio sul fatto che all’appello mancherebbero alcuni sms, i quali dimostrerebbero che il rapporto sia stato consenziente.

Il processo inizierà in autunno, e solo allora certi nodi verranno al pettine.