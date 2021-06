Riparte la mattanza: al via le riprese di John Wick 4

Sono ufficialmente partite le riprese di John Wick 4, ennesimo capitolo dell’adrenalinica saga action con protagonista Keanu Reeves nei panni di uno spietato assassino.

Il via alle riprese è stato confermato poche ore fa dall’attore Shamier Anderson attraverso il proprio canale Instagram (trovate il post-social in fondo alla pagina). Oltre alla notizia dell’avvio della produzione, però, viene segnalato da più fonti attendibili che Scott Adkins è oramai prossimo ad entrare nel cast già fortemente votato all’azione, a tal proposito va ricordato che al momento sono confermati gli ingressi di Donnie Yen e Hiroyuki Sanada, due che con le arti marziali hanno fatto carriera in quel di Hollywood.

JOHN WICK 4

PRODUZIONE: Il film sarà scritto e diretto da Chad Stahelski. Le riprese sono partite a fine giugno tra Francia, Germania e Giappone. In produzione anche uno spin-off dal titolo Ballerina, ed una serie tv che si intitolerà The Continental. CAST: Keanu Reeves, Donnie Yen, Shamier Anderson, Bill Skarsgard, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins, Sharmier Anderson. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 27 maggio 2022.