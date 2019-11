Dopo 10 anni dal primo capitolo, Zombieland - Doppio Colpo è pronto a regalare tante risate al cinema, il film sarà infatti nelle sale da stasera.

Per questa seconda avventura al cinema il cast del primo capitolo è stato riconfermato in blocco, così come la squadra creativa, con Ruben Fleischer in regia e l'accoppiata formata da Paul Wernick e Rhett Reese in cabina sceneggiativa.

L'obiettivo per il Box Office Italia è ovviamente quello di impensierire le primissime posizione grazie alla solita miscela narrativa formata da zombie e risate.

Zombieland - Doppio Colpo

Zombieland 2 – Doppio Colpo è stato diretto da Ruben Fleischer. La sceneggiatura è stata firmata da Paul Wernick e Rhett Reese. Nel cast Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone, Zoey Deutch, Abigail Breslin, Avan Jogia, Rosario Dawson, Luke Wilson.

Sinossi. Dieci anni dopo il primo film, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin e Emma Stone di nuovo insieme sul grande schermo in Zombieland – Doppio Colpo. Sequel del cult movie Benvenuti a Zombieland, il film è diretto ancora una volta da Ruben Fleischer e scritto da Rhett Reese & Paul Wernick, già autori del primo film, e Dave Callaham. Tra violenza, distruzione e situazioni comiche, che si diffondono dalla Casa Bianca al resto del Paese, i quattro protagonisti dovranno affrontare nuove forme di zombie, evolute rispetto al primo film, e incontreranno altri umani sopravvissuti. I quattro dovranno inoltre fronteggiare le crescenti difficoltà della loro irriverente quanto improvvisata famiglia.

Il film approderà nelle sale il 18 ottobre 2019. Il Italia dal 14 novembre.