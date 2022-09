Al Cinema – Spider-Man: No Way Home da oggi torna in sala

Così come accaduto in altri mercati internazionali, da oggi la versione estesa di Spider-Man: No Way Home arriva anche in Italia.

Approfittando di Cinema in Festa, l’evento nazionale che offre agli italiani di accedere in sala al prezzo di 3,5 euro (qui tutte le informazioni), la Sony ha riportato in sala, ma nella versione estesa, Spider-Man: No Way Home. Il film resterà in programmazione dal 18 al 22 settembre e, come anticipato, conterrà alcune sequenze inedite. Per l’occasione vi proponiamo il poster della riedizione qui di seguito.

Link per acquistare i biglietti: https://www.spidermannowayhome.it/

Il film è stato diretto da Jon Watts. La produzione a cura di Kevin Feige per Marvel Studios, e Amy Pascal per Pascal Pictures. Il direttore della fotografia è Seamus McGarvey. Le riprese si sono svolte tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda.

CAST: Tom Holland, Zendaya, Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Jacob Batalon, JK Simmons, Tony Revolori, Alfred Molina, Charlie Cox, Benedict Wong, Tobey Maguire, Andrew Garfield, Willem Dafoe.

TRAMA: Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.