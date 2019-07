Tra i nuovi film in uscita al cinema, quest'oggi vi segnaliamo Men in Black International, nuovo capitolo della saga sci-fi targata Sony Pictures.

Non accolto positivamente dalla critica americana, così come dal pubblico mondiale - con incassi non proprio da kolossal - Men in Black International prova da questa sera a conquistare il popolo italiano.

Il film, come noto, sarà collegato alla saga originale, ma vedrà al suo interno una nuova squadra di men in black, per l'occasione interpretati da Chris Hemsworth e Tessa Thompson.

Il primo posto del Box Office Italia non dovrebbe essere un problema.

Men in Black International farà parte dello stesso universo cinematografico in cui sono inseriti i primi tre capitoli della saga originale con Will Smith, Tommy Lee Jones e Josh Brolin.

Lo spin-off della saga Men in Black sarà diretto da F. Gary Gray. La sceneggiatura è stata affidata a Matt Holloway e Art Marcum. Nel cast Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson, Rafe Spall, Laurent Nicolas Bourgeois, Larry Nicolas, Kumail Nanjiani, Emma Thompson, Rebecca Ferguson.

Sinossi. I Men in Black hanno sempre protetto la terra dalle insidie dell’universo. In questa nuova avventura dovranno affrontare la più grande minaccia di sempre: una talpa all’interno dell’organizzazione Men in Black.

Il film arriverà nelle sale Usa dal 14 giugno 2019. In Italia dal 25 luglio.