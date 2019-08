Nella giornata odierna la programmazione cinematografica italiana accoglie Il Signor Diavolo, il nuovo film diretto da Pupi Avati.

Il regista italiano torna finalmente al suo amato genere horror, e lo fa con un film che punta ad ottenere un buon numero di ticket staccati nel periodo più amato dagli italiani per il genere horror.

In occasione dell'uscita in sala, 01 Distribution ha diffuso due nuove clip che noi vi proponiamo in fondo al nostro aggiornamento.

Il Signor Diavolo

Il Signor Diavolo è stato diretto da Pupi Avati. Nel cast Gabriel Lo Giudice, Filippo Franchini, Massimo Bonetti, Alessandro Haber e Gianni Cavina.

Sinossi. Autunno 1952. Nel nord est è in corso l'istruttoria di un processo sull’omicidio di un adolescente, considerato dalla fantasia popolare indemoniato. Furio Momentè, ispettore del Ministero, parte per Venezia leggendo i verbali degli interrogatori. Carlo, l’omicida, è un quattordicenne che ha per amico Paolino. La loro vita è serena fino all’arrivo di Emilio, un essere deforme figlio unico di una possidente terriera che avrebbe sbranato a morsi la sorellina. Paolino, per farsi bello, lo umilia pubblicamente suscitando la sua ira: Emilio, furioso, mette in mostra una dentatura da fiera. Durante la cerimonia delle Prime Comunioni, Paolino nel momento di ricevere l’ostia, viene spintonato da Emilio. La particola cade al suolo costringendo Paolino a pestarla. Di qui l’inizio di una serie di eventi sconvolgenti.

Al cinema dal 22 agosto 2019.

