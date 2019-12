Le festività natalizie si avvicinano, e le sale cinematografiche si apprestano ad accogliere la solita "ressa" degli amanti del cinema a Natale. Un piccolo antipasto del Natale arriva in questo weekend con Il Primo Natale, film della coppia Ficarra & Picone.

Il duo comico italiano è approdato al cinema nella giornata di ieri con Il Primo Natale, un curioso racconto della Natività, visto dagli occhi di due personaggi alquanto bizzarri. A metà tra la solita commedia made in Italy ed il più divertente fantasy all'italiana, il nuovo lavoro di Ficarra e Picone si preannuncia come uno degli eventi cinematografici italiani pre-natalizi, con la sola differenza però che il tema trattato è altamente in linea con il periodo. Per info cliccate qui.

Per gli amanti del brivido, è approdato nelle sale Black Christmas, il nuovo film horror "a tema natalizio" della premiata ditta Universal Pictures/Blumhouse Productions. Il film non è altro che un remake del cult horror datato 1974 che raccontava di un gruppo di studentesse prese di mira da una figura sinistra, le quale uniscono le forze per contrastare la minaccia. Per info cliccate qui.

Il weekend propone anche Che fine ha fatto Bernadette?, il nuovo film diretto da Richard Linklater, ma anche Dio è donna e si chiama Petrunya, da noi visto al Torino Film Festival (qui la recensione).