Tra le uscite del weekend italiano spicca quella legata a Pets 2 – Vita da Animali, il nuovo film d’animazione targato Illumination Entertainment.

La risposta del pubblico italiano rispetto al primo capitolo è stata ottima, pertanto l’attesa per questo secondo capitolo non potrà che essere altissima. La sfida con X-Men: Dark Phoenix per la prima posizione del Box Office Italia sarà certamente uno dei motivi di interesse del primo vero weekend di “quasi” estate. Riuscirà Max ed i suoi amici a battere i temibili X-Men?

La regia di Pets 2 – Vita da Animali di Chris Renaud, regista del fortunato primo capitolo.

Nel voice cast originale troviamo Lake Bell, Hannibal Buress, Dana Carvey, Harrison Ford, Tiffany Haddish, Kevin Hart, Pete Holmes, Garth Jennings, Ellie Kemper, Nick Kroll, Bobby Moynihan, Patton Oswalt, Jenny Slate, Eric Stonestreet.

Sinossi. Pets 2 – Vita Da Animali seguirà il blockbuster estivo sulle vite che i nostri animali domestici conducono dopo che andiamo al lavoro o a scuola ogni giorno. Il fondatore e CEO di Illumination Chris Meladandri e il suo collaboratore di lunga data Janet Healy produrranno il seguito della commedia che ha avuto la migliore apertura di sempre per un film originale, animato o meno.

Il film approderà in sala il 6 giugno 2019.