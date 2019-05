Dopo una campagna promozionale semplicemente mostruosa, Godzilla II: King of the Monsters è finalmente approdato al cinema.

Warner Bros si aspetta con un esordio al Box Office importante, e per raggiungere tale obiettivo ha scelto una distribuzione cinematografica sontuosa. Per scoprire quale sala è più vicina a casa vostra, non vi resta quindi che visitare questa pagina.

Godzilla II: King of the Monsters è stato diretto da Michael Dougherty. La sceneggiatura è di Michael Dougherty e Zach Shields. Nel cast Millie Bobby Brown, Vera Farmiga, Anthony Ramos, Aisha Hinds, O’Shea Jackson Jr, Charles Dance, Sally Hawkins, Thomas Middleditch, Bradley Whitford, Zhang Ziyi e Kyle Chandler.

Sinossi. La nuova storia segue le eroiche gesta dell’agenzia cripto-zoologica Monarch e dei suoi membri, che fronteggeranno una serie di mostri dalle dimensioni divine, tra cui il possente Godzilla, che si scontrerà con Mothra, Rodan e la sua nemesi più pericolosa, il mostro a tre teste King Ghidorah. Quando queste antiche super specie – ritenute veri miti – tornano in vita, inizierà la competizione per la supremazia, mettendo a rischio l’esistenza dell’umanità.

Il film approderà nelle sale il 31 maggio 2019. In Italia dal 30 maggio 2019.