Dopo tanto parlarne, Toy Story 4 è pronto ad approdare nelle sale italiane, ed ovviamente l’obiettivo è risvegliare un Box Office Italia assopito da settimane.

La divisione nazionale della Walt Disney Company ha prenotato la bellezza di 800 sale per il film d’animazione targato Pixar Animation Studios, pertanto – caldo a parte – gli italiani avranno vasta scelta di orari.

Riuscirà Toy Story 4 a strappare una grande vittoria nel botteghino nazionale? Seguiteci nei prossimi giorni per ottenere aggiornamenti dal Box Office Italia.

Il film è stato diretto da Josh Cooley e prodotto da Jonas Rivera e Mark Nielsen. Tra i doppiatori storici della saga torneranno Tim Allen, Tom Hanks, Annie Potts, Patricia Arquette e Joan Cusack.

Sinossi. Woody ha sempre saputo quale fosse il suo posto nel mondo e la sua priorità è sempre stata prendersi cura del suo bambino, che si trattasse di Andy o di Bonnie. Ma l’arrivo di un nuovo riluttante giocattolo di nome “Forky” nella cameretta di Bonnie dà il via a una nuova avventura on the road insieme a nuovi e vecchi amici, che mostrerà a Woody quanto può essere grande il mondo per un giocattolo.

Toy Story 4 è arrivato nelle sale Usa il 21 giugno 2019. In Italia dal 26 giugno.