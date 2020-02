Al Cinema: Gabriele Muccino torna in sala con Gli anni più belli

Il regista Gabriele Muccino è tornato ad ammaliare il pubblico italiano, lo fa con il suo nuovo film dal titolo Gli anni più belli.

Tra i tanti film approdati al cinema in questo weekend, quello di Muccino è di certo quello con più possibilità di conquistare la prima posizione del Box Office Italia. Non a caso, la release a ridosso con la ricorrenza del giorno di San Valentino sembra la mossa giusta per attirare in sala orde di fidanzati in cerca di storie d’amore ben raccontate.

In occasione del lancio della pellicola al cinema, siamo lieti di presentarvi la nostra recensione, la trovate a questo indirizzo.

Gli anni più belli

Il film è scritto da Gabriele Muccino insieme a Paolo Costella ed è una produzione Lotus Production, una società di Leone Film Group con Rai Cinema in associazione con 3 Marys Entertainment.

CAST: Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Nicoletta Romanoff e Emma Marrone.

TRAMA: “Gli Anni Più Belli” è la storia di quattro amici Giulio (Pierfrancesco Favino), Gemma (Micaela Ramazzotti), Paolo, (Kim Rossi Stuart), Riccardo (Claudio Santamaria), raccontata nell’arco di quarant’anni, dal 1980 ad oggi, dall’adolescenza all’età adulta. Le loro speranze, le loro delusioni, i loro successi e fallimenti sono l’intreccio di una grande storia di amicizia e amore attraverso cui si raccontano anche l’Italia e gli italiani. Un grande affresco che racconta chi siamo, da dove veniamo e anche dove andranno e chi saranno i nostri figli. È il grande cerchio della vita che si ripete con le stesse dinamiche nonostante sullo sfondo scorrano anni e anche epoche differenti. Il titolo riprende il brano inedito di Claudio Baglioni e la colonna sonora del film è di Nicola Piovani.

IN SALA: Dal 13 febbraio 2020.