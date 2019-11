In anticipo di un giorno rispetto alla release classica per le nuove proposte (giovedì), arrivano in sala Frozen 2 e Midway, due film molto attesi dal pubblico italiano.

Dopo tanta attesa, e numeri da paura registrati in tutto il mondo nel weekend d'esordio (350 milioni nel Box Office Worldwide), Frozen II: Il Segreto di Arendelle da quest'oggi è presente nella programmazione italiana.

Il nuovo film d'animazione Disney Animation ha l'obbligo di vincere non solo il Box Office Italia nel suo primo weekend a mani basse, ma anche di anticipare i grandi incassi natalizi che da sempre contraddistinguono il mercato cinematografico italiano.

Per quanto riguarda, invece, Roland Emmerich ed il suo war movie Midway, la situazione è abbastanza diversa. Il regista è reduce da un risultato poco gratificante con Independence Day: Rigenerazione, pertanto Midway può essere considerato un punto di rilancio, anche considerando che il genere è spesso abbastanza apprezzato dal pubblico italiano.

Frozen II: Il Segreto di Arendelle

Diretto e prodotto dalla squadra creativa premiata con l’Academy Award ®, i registi Jennifer Lee e Chris Buck e il produttore Peter Del Vecho, il nuovo attesissimo film d’animazione Disney Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle arriverà prossimamente nelle sale e vedrà il ritorno, nella versione italiana, di Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano e Paolo De Santis per dare voce agli amati protagonisti Elsa, Anna, Olaf e Kristoff.

I compositori premiati con l’Oscar® Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez firmano la colonna sonora di questo nuovo capitolo della grande avventura iniziata nel 2013 con il successo mondiale Frozen – Il Regno di Ghiaccio. Il film, vincitore di due Academy Award® per il Miglior Film d’Animazione e per la Miglior Canzone Originale (“Let It Go” / “All’Alba Sorgerò”), è ancora oggi il maggior incasso mondiale di tutti i tempi per un lungometraggio d’animazione.

Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle al cinema dal 27 novembre 2019.

Midway

Roland Emmerich (Independence Day) ha diretto e prodotto il film con la sua Centropolis Entertainment. Con lui anche Harald Kloser (Independence Day: Rigenerazione) e Mark Gordon (Salvate il soldato Ryan). La sceneggiatura è stata firmata da Wes Tooke.

La Battaglia delle Midway avvenne nel 1942, durò diversi giorni durante i quali la marina Statunitense inflisse un duro colpo alla flotta giapponese che la stava attaccando. Il regista John Ford documentò l’evento con un film di propaganda di 18 minuti.

Del cast fanno parte Ed Skrein, Patrick Wilson, Luke Evans, Aaron Eckhart, Nick Jonas, Etsushi Toyokawa, Tadanobu Asano, Luke Kleintank, Jun Kunimura, Darren Criss, Keean Johnson, Alexander Ludwig, Mandy Moore, Dennis Quaid e Woody Harrelson.

Il film arriverà nelle sale americane l’8 novembre 2019. Dal 27 novembre in Italia.