Non si vive di soli cinecomics e cartoon, il weekend italiano appena iniziato accoglie infatti l’esordio in sala di Polaroid, l’horror di Lars Klevberg.

Tenuto in standby per un lungo periodo, l’horror che omaggio la celebre macchina fotografica è finalmente pronto all’esame di italiano. La distribuzione della pellicola non sarà di certo capillare, ma siamo certi che gli amanti del buon cinema horror accorreranno in massa nelle sale.

Polaroid è stato diretto da Lars Klevberg, nel cast Kathryn Prescott, Mitch Pileggi, Grace Zabriskie, Tyler Young, Keenan Tracey, Samantha Logan, Priscilla Quintana, Madelaine Petsch e Javier Botet.

Sinossi. Sarah e la sua amica Linda, stanno rovistando nell’attico di casa quando trovano una scatola con dentro una vecchia Polaroid SX-70. Quando Sarah è sola, qualcosa inizia a spaventarla: rumori improvvisi provenienti dalla macchina fotografica, scricchiolii, visioni e infine la presenza di un’ombra misteriosa. É lo spirito intrappolato nella macchina fotografica che, risvegliato, darà vita a una serie di omicidi sempre più efferati. Il suo disegno di morte e distruzione avrà fine?

Al cinema dal 6 giugno 2019.