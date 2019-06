Nella giornata appena passata, le sale cinematografiche hanno accolto Il Grande Salto, il film diretto ed interpretato da Giorgio Tirabassi.

Per l’occasione Medusa Film ha diffuso una clip ed un backstage del film.

Il Grande Salto è diretto da Giorgio Tirabassi, nel cast Giorgio Tirabassi, Ricky Memphis, Roberta Mattei, Gianfelice Imparato, Paola Tiziana Cruciani, Cristiano Di Pietra, Mia Benedetta, Salvatore Striano, Federica Carruba, Toscano Liz Solari e con la partecipazione di Pasquale “Lillo” Petrolo.

Sinossi. I quarantenni Rufetto e Nello sono due rapinatori maldestri che, dopo aver scontato quattro anni di carcere per un colpo andato male, vivono in un quartiere della periferia romana. I due non demordono e progettano una rapina che potrebbe dare una svolta alle loro vite mediocri. Riprendere in mano l’attività e soprattutto portarla a buon fine, però, non è per niente facile: si convincono, così, che il destino non sia dalla loro parte…

Il film uscirà nelle sale il 13 giugno distribuito da Medusa Film.