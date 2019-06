Ieri ha esordito nelle sale italiane La Bambola Assassina, reinvenzione dell’omonima saga horror creata da Don Mancini negli anni ottanta.

Don Mancini ha più volte confermato di non riconoscere questo nuovo capitolo come parte del franchise, pertanto La Bambola Assassina firmata da Lars Klevberg è da molti considerato come un vero e proprio reboot cinematografico.

Vogliamo inoltre ricordarvi che domani sera presso tutti i multisala del circuito The Space Cinema sarà proiettata la Maratona La Bambola Assassina, con il primo e l’ultimo capitolo della saga visibili in un’unica serata. Per informazioni visitate questo nostro indirizzo.

Il franchise ha avuto il suo boom negli anni ottanta, ma poi col passare degli anni Chucky ha ottenuto sempre meno seguito, fino a terminare il proprio cammino nel mercato dell’intrattenimento casalingo.

La Bambola Assassina è stato diretto da Lars Klevberg (Polaroid), su una sceneggiatura firmata da Tyler Burton(Kung Fury 2). Nel cast Aubrey Plaza, Brian Tyree Henry, Gabriel Bateman, Mark Hamill.

Sinossi. Karen (Aubrey Plaza), una mamma single, regala a suo figlio Andy (Gabriel Bateman) una bambola “Buddi” per il suo compleanno, ignara della sua natura sinistra…

La Bambola Assassina approderà nelle sale Usa dal 21 giugno 2019. In Italia il 19 giugno.