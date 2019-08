Con la Mostra del Cinema di Venezia oramai partita, il weekend italiano si appresta ad accogliere le nuove uscite, con Attacco al Potere 3 in lizza per il primo posto al Box Office Italia.

Attaco al Potere 3 - Angel has Fallen

Attacco al Potere 3 - Angel has Fallen per la verità ha già esordito nelle sale italiane nella giornata di ieri, con l'obiettivo di puntare alla zona alta del botteghino nazionale. Il film è stato realizzato da un team creativo formato da Ric Roman Waugh, Katrin Benedikt, Robert Mark Kamen e Creighton Rothenberger.

Nel cast cast nuovamente spazio per Gerard Butler e Morgan Freeman, con quest'ultimo nei panni del nuovo presidente degli Stati Uniti d'America da salvare. Questa volta , l'agente Mike Banning (Gerard Butler) dovrà occuparsi prima della salvezza del Presidente, e successivamente della sua, anche perchè un intrigo politico lo vedrà al centro di una caccia all'uomo.

5 è il Numero Perfetto

Nelle sale oggi esordisce 5 è il Numero Perfetto, adattamento cinematografico della graphic novel firmata da Igort, qui anche nel ruolo di regista. Il cast è formato da Toni Servillo, Carlo Buccirosso e Valeria Golino.

La trama porterà in scena il "ritorno alle armi" di un sicario oramai in pensione, il quale con il suo fidato collaboratore inizierà una vera e propria guerra in una Napoli degli anni settanta.

Stuber - Autista d'Assalto

Per gli amanti del genere action-comedy, esordisce oggi nelle sale Stuber - Autista d'Assalto. Il film è diretto da Michael Dowse, con cast "atipico" formato da Dave Bautista e Kumail Nanjiani.

Stuber segue la storia di un taxista molto tranquillo, il quale si ritrova coinvolto in un inseguimento pazzesco da un cliente molto particolare... un poliziotto super-tosto.

Teen Spirit

Nel weekend ci sarà spazio anche per Teen Spirit, il teen-movie diretto da Max Minghella, con Elle Fanning nei panni di una talentuosa cantante, alle prese con la partecipazione ad un contest musicale che potrebbe farle vivere un sogno... diventare una stella della musica.

Altri Film in Uscita

Il weekend vedrà inoltre l'esordio nelle sale del film musicale Iris: a Space Opera by Justice, della commedia musicale Travolto dalla Musica, della commedia familiare Genitori Quasi Perfetti, ma anche Il Mostro di St. Pauli, Come Separarsi e Restare Amici e Mademouselle.