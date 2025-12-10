Medusa Film ha svelato il trailer di Agata Christian: Delitto sulle Nevi, la nuova commedia diretta da Eros Puglielli.

Prendendo spunto da uno dei successi degli ultimi anni “Cena con Delitto“, a sua volta figlio dei grandi romanzi gialli di Agatha Christie, il nuovo film di Natale di Eros Puglielli porta in scena risate, comicità all’italiana ed un tocco di mistero con la coppia di comici formata da Christian De Sica e Lillo Petrolo.

In Agata Christian: Delitto sulle Nevi, infatti, il focus narrativo è il classico omicidio con tanto di sospettati celebri, e le indagini di un detective – e del suo aiutante bizzarro – per scoprire il colpevole, il tutto accompagnato da una serie di personaggi estremamente caratterizzati.

Agata Christian: Delitto sulle Nevi | Il Trailer

Qual è la trama di Agata Christian: Delitto sulle Nevi

Christian Agata, celebre criminologo dal sarcasmo pungente e dal talento investigativo infallibile, si ritrova suo malgrado coinvolto in un weekend all’insegna del mistero. Invitato dalla famiglia Gulmar, magnati dell’industria ludica, a fare da testimonial per il rilancio del loro storico gioco da tavolo “Crime Castle”, accetta di trascorrere qualche giorno nella loro sontuosa proprietà in Valle d’Aosta. Ma ciò che si preannunciava come una tranquilla operazione commerciale si trasforma presto in un vero caso da risolvere. Ad affiancarlo in questa indagine fuori programma c’è il brigadiere Gianni Cuozzo, un poliziotto di provincia, ingenuo ma animato da un sincero spirito di giustizia, nonché suo fan sfegatato.

Quando il patriarca Carlo Gulmar annuncia inaspettatamente di voler mantenere il controllo della sua azienda, revocando la cessione alla start-up Shothouse, scatena un terremoto tra i suoi familiari, tutti convinti di ereditarne le redini. Mentre rancori e tensioni montano, una valanga isola il castello dal resto del mondo. E, come in ogni classico del genere, il dramma non tarda ad arrivare: Carlo viene trovato morto, ucciso da un colpo di fucile e con il volto affondato in una torta, riverso sulla plancia del gioco che avrebbe dovuto celebrare.

Con i telefoni fuori uso e la strada bloccata, la villa diventa una trappola per topi: l’assassino è ancora tra loro. Cuozzo, armato di zelo e deduzioni rocambolesche, si improvvisa detective, lanciandosi in teorie improbabili che sfiorano l’assurdo. Ma sarà Christian, con la sua mente brillante e il suo disprezzo per le banalità, a guidare l’indagine, costretto a sopportare l’entusiasmo confusionario del comandante.

Tra indizi nascosti, segreti di famiglia e false piste, la strana coppia di investigatori – il cinico detective e il poliziotto impacciato – darà la caccia all’assassino in un gioco di specchi dove nulla è come sembra. E mentre Cuozzo cercherà di dimostrare di essere un vero segugio e non solo un pasticcione, Christian metterà alla prova il suo proverbiale intuito per scoprire la verità dietro la facciata della famiglia Gulmar.

Altre informazioni su Agata Christian: Delitto sulle Nevi

Il film nasce da una produzione BE WATER FILM in associazione con MEDUSA FILM, in collaborazione con PRIME con il sostegno di FONDAZIONE FILM COMMISSION VALLÉE D’AOSTE. La regia è stata curata da Eros Puglielli, mentre la sceneggiatura è stata firmata Mariano Di Nardo, Federico Fava, Antonio Manca e Puglielli.

Il cast, oltre ai già citati Christian De Sica e Lillo Petrolo, conta anche Paolo Calabresi, Maccio Capatonda, Giorgio Colangeli, Sara Croce, Tony Effe, Chiara Francini, Marco Marzocca, Enzo Paci, Alice Pagani, Ilaria Spada.

Agata Christian: Delitto sulle Nevi sarà nelle sale dal 5 febbraio 2026.