Il fortunato universo televisivo nato sulle pagine della Archie Comics si arricchisce di un nuovo, terrificante capitolo. La piattaforma streaming Disney+ ha dato il via libera alla produzione di Afterlife with Archie, una serie drammatica a tinte horror prodotta da Warner Bros. Television e Berlanti Productions. La notizia è stata confermata da Deadline.

Basata sull’omonimo e celebre fumetto best-seller scritto da Roberto Aguirre-Sacasa e illustrato da Francesco Francavilla, lo show debutterà con i suoi episodi da un’ora in concomitanza con le festività di Halloween del 2027. Il progetto espande ufficialmente il franchise sul piccolo schermo dopo i successi planetari di Riverdale su The CW e Le terrificanti avventure di Sabrina su Netflix, segnando inoltre la prima storica collaborazione seriale tra la Warner e il servizio streaming della Disney.

Roberto Aguirre-Sacasa trasforma Riverdale in un incubo horror

La trama della serie trasformerà la ridente e tipica cittadina americana di Riverdale in un letale scenario post-apocalittico dominato dai morti viventi. Le prime anticipazioni rivelano che l’incubo prenderà il via quando un incantesimo soprannaturale lanciato da una nota strega adolescente fallirà clamorosamente, scatenando un esercito di zombie posseduti lungo le strade della città. In questo terrificante contesto, Archie e il suo storico gruppo di amici saranno costretti a lottare con le unghie e con i denti per la sopravvivenza, mettendo a dura prova le amicizie, le storie d’amore e le lealtà che li hanno sempre uniti fin dagli anni del liceo.

L’operazione rappresenta un vero e proprio cerchio che si chiude per lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa, che ricoprirà anche il ruolo di produttore esecutivo al fianco di Greg Berlanti e Sarah Schechter. Fu proprio il fumetto horror Afterlife with Archie nel 2014 a spianare la strada al fortunato adattamento televisivo di Riverdale del 2017.

La macchina produttiva della Berlanti Productions si conferma tra le più attive del panorama hollywoodiano: la sussidiaria di Warner Bros. ha infatti in cantiere anche l’attesissima serie live-action di Scooby-Doo! destinata a Netflix e il dramma Stillwater opzionato da Amazon Prime Video.

Scheda Tecnica e Appendice Finale

Titolo originale: Afterlife with Archie

Afterlife with Archie Showrunner / Sceneggiatura: Roberto Aguirre-Sacasa (basato sul fumetto di Roberto Aguirre-Sacasa e Francesco Francavilla)

Roberto Aguirre-Sacasa (basato sul fumetto di Roberto Aguirre-Sacasa e Francesco Francavilla) Produzione: Muckle Man, Berlanti Productions, Archie Comics Studios, Warner Bros. Television

Muckle Man, Berlanti Productions, Archie Comics Studios, Warner Bros. Television Produttori esecutivi: Roberto Aguirre-Sacasa, Jimmy Gibbons, Greg Berlanti, Sarah Schechter, Leigh London Redman, Jon Goldwater

Roberto Aguirre-Sacasa, Jimmy Gibbons, Greg Berlanti, Sarah Schechter, Leigh London Redman, Jon Goldwater Piattaforma di emissione: Disney+

Disney+ Finestra di uscita prevista: Halloween 2027

Halloween 2027 HUB di riferimento: Disney+