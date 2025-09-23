Sony Pictures ha svelato il nuovo trailer di After the Hunt: Dopo la caccia, il nuovo film diretto da Luca Guadagnino.

Dopo la presentazione fuori concorso alla recente Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il nuovo film del regista Guadagnino si è mostrato quest’oggi attraverso il lancio di un nuovo avvincente trailer. After the Hunt: Dopo la Caccia sarà distribuito in Italia a partire dal 16 ottobre 2025.

Guardate qui il trailer di After the Hunt: Dopo la Caccia

La trama di After the Hunt: Dopo la caccia

“Dal visionario regista Luca Guadagnino, After the Hunt: Dopo la caccia è un avvincente dramma psicologico scritto da Nora Garrett. Una professoressa universitaria (Julia Roberts) si trova in un momento cruciale della sua vita personale e professionale, quando una studentessa modello (Ayo Edebiri) muove delle accuse verso uno dei suoi colleghi (Andrew Garfield) e un oscuro segreto del suo passato rischia di venire alla luce.”

Altre informazioni su After the Hunt: Dopo la caccia

Luca Guadagnino ha diretto da una sceneggiatura firmata da Nora Garrett. Il cast conta la presenza di Julia Roberts, Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg, Chloë Sevigny. Oltre ad Amazon MGM Studios, in cabina di produzione spicca il nome di Brian Grazer, con la sua Imagine Entertainment, e quello dello stesso Guadagnino con la sua Frenesy

