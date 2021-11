After 3: Recensione del nuovo capitolo della sexy saga su Prime Video

After 3, il nuovo capitolo della saga tratta dai romanzi di Anna Todd, é disponibile (in esclusiva) su Prime Video; vi presentiamo la recensione.

Per mesi la distribuzione di After 3 é stata parecchio dibattuta, infatti il film doveva uscire inizialmente al cinema a settembre, ma gli è stato preferito rilasciarlo sulla piattaforma streaming Prime Video, a partire dal 28 ottobre.

After 3 é l’adattamento del terzo e quarto romanzo firmati da Anna Todd (Come mondi lontani e Anime perdute), e in questo nuovo capitolo ritroviamo Tessa e Hardin che proseguono innamorati la loro relazione, senza farsi mancare discussioni e confronti accesi che provano a mettere a rischio il loro rapporto ma le crisi, si sa, rendono talvolta più forte un amore.

After 3: trama

Quando Tessa (Josephine Langford) prende la decisione più importante della sua vita, tutto cambia. I segreti che vengono alla luce sulla famiglia di lei e Hardin (Hero Fiennes Tiffin) mettono in pericolo la loro relazione e il loro futuro insieme. La vita della donna comincia a cadere a pezzi e niente sarà più lo stesso. Anche se sa che Hardin la ama, queste due anime perse sono circondate da gelosia, odio e perdono.

La love story tra Hardin e Tessa é nata per una scommessa ma, pian piano il bad boy ribelle conquista la genuina ragazza arrivata al college dalla provincia, determinata nel proseguire i suoi obiettivi nel mondo dell’editoria. La gelosia prova a separarli ma il loro amore e l’attrazione reciproca, supera ogni ostacolo tanto da portarli a progettare un futuro insieme.

In After 3 la giovane coppia deve decidere se percorrere una strada comune per non separarsi. A Tessa viene proposto il lavoro dei suoi sogni a Seattle, mentre Hardin vorrebbe iniziare una nuova vita insieme a Londra. La loro storia diventa più matura, tra litigi scaturiti non unicamente per futile gelosia e rappacificamenti, l’intensità del loro amore li ricongiunge sempre l’uno all’altra.

Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin si dimostrano sempre più adatti nei ruoli che interpretano da anni in questa saga molto amata dal pubblico young adult, riuscendo a mettere in scena quell’alchimia che rende unica la travagliata storia d’amore tra Tessa e Hardin. I volti nuovi presenti in questo nuovo capitolo riescono a non far avvertire il cambiamento di casting, dovuto dalla pandemia.

After 3 ripercorre la storia raccontata nei libri di Anna Todd e le modifiche dovute dall’adattamento non scombinano il ritmo narrativo della pellicola, senza mai annoiare lo spettatore. Anzi, in questo nuovo capitolo, lo spettatore si sente maggiormente coinvolto dalla chimica dei suoi personaggi, emozionandosi a 360° con Hardin e Tessa. La colonna sonora accentua l’emotività della narrazione, attraverso tracce audio assolutamente funzionali per esprimere la storia d’amore sul grande schermo.

After 3 non delude lo spettatore regalando ai fan della saga un racconto appassionante, in attesa del già confermato nuovo capitolo in lavorazione e, in uscita prossimamente.