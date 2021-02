After 3: il teaser del nuovo film della saga

Leone Film Group ha diffuso il teaser italiano di After 3, il nuovo film della saga After tratta dai libri scritti da Anna Todd.

Nei panni di Tessa e Hardin, ritroviamo la coppia di attori formata da Josephine Langford e Hero Fiennes-Tiffin. L’uscita di After 3 é prevista in sala nel 2021.

After 3 é diretto da Castille Landon, scritto da Sharon Soboil, con Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Chance Perdomo, Stephen Moyer e Mira Sorvino. Il film é un’esclusiva per l’Italia di Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema, e sarà distribuito da 01 Distribuition.

TRAMA: Proprio quando Tessa sta per prendere la più grande decisione della sua vita, tutto cambia. Alcune scoperte sulla sua famiglia, e su quella di Hardin, mettono in dubbio tutto ciò che fino a quel momento era certo e rendono la conquista del loro futuro insieme ancor più difficile da rivendicare.

Dopo il successo del primo AFTER che nel 2019 ha incassato più di 6 milioni di euro al box office italiano, e l’incredibile risultato del secondo film, uscito in sala il 2 settembre 2020 (e distribuito successivamente su PrimeVideo), oltre ogni aspettativa, ha superato i 4 milioni di euro, arriva al cinema l’atteso sequel AFTER 3, con protagonisti Josephine Langford (Tessa Young) e Hero Fiennes Tiffin (Hardin Scott).



AFTER è la fortunata saga di libri di Anna Todd, nata online da una fanfiction, divenuta in poco tempo un impressionante fenomeno della letteratura young adult. La saga AFTER è stata pubblicata in 35 paesi in tutto il mondo, e solo in Italia ha venduto oltre 2 milioni di copie (Sperling& Kupfer).

Di seguito il teaser italiano di After 3: