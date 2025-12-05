L’American Film Institute ha svelato oggi i titoli dell’edizione 2025 degli AFI Awards, il tradizionale riconoscimento che ogni dicembre celebra i 10 film e le 10 serie TV che “hanno maggiormente contribuito all’arte della moving image” e alla cultura americana.

Come sempre. nessuna competizione, solo premi ex-aequo: la formula storica dell’AFI mette tutti sullo stesso piano. La selezione di quest’anno ha confermato il momento d’oro del cinema autoriale misto a blockbuster intelligenti, con Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson che si è presa il centro della scena dopo i trionfi ai Gotham e al National Board of Review.

AFI Top 10 Film 2025 (in ordine alfabetico)

Arco

If I Had Legs I’d Kick You

Mission: Impossible – The Final Reckoning

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

Sorry, Baby

The Plague

Train Dreams

Twinless

AFI Top 10 Serie TV 2025 (in ordine alfabetico)

Adolescence (Netflix)

Forever (Netflix)

Mr Loverman (BBC/Prime Video)

Ripley (Netflix)

Shōgun (FX/Hulu)

Slow Horses (Apple TV+)

The Bear (FX/Hulu)

The Day of the Jackal (Peacock/Sky)

The Sympathizer (HBO)

True Detective: Night Country (HBO)

La cerimonia di premiazione dei AFI Awards si terrà con il tradizionale pranzo esclusivo il 10 gennaio 2026 al Four Seasons di Los Angeles. Tra i premi speciali già annunciati: l’AFI Life Achievement Award andrà a Quentin Tarantino.

