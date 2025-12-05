L’American Film Institute ha svelato oggi i titoli dell’edizione 2025 degli AFI Awards, il tradizionale riconoscimento che ogni dicembre celebra i 10 film e le 10 serie TV che “hanno maggiormente contribuito all’arte della moving image” e alla cultura americana.
Come sempre. nessuna competizione, solo premi ex-aequo: la formula storica dell’AFI mette tutti sullo stesso piano. La selezione di quest’anno ha confermato il momento d’oro del cinema autoriale misto a blockbuster intelligenti, con Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson che si è presa il centro della scena dopo i trionfi ai Gotham e al National Board of Review.
AFI Top 10 Film 2025 (in ordine alfabetico)
- Arco
- If I Had Legs I’d Kick You
- Mission: Impossible – The Final Reckoning
- One Battle After Another
- Sentimental Value
- Sinners
- Sorry, Baby
- The Plague
- Train Dreams
- Twinless
AFI Top 10 Serie TV 2025 (in ordine alfabetico)
- Adolescence (Netflix)
- Forever (Netflix)
- Mr Loverman (BBC/Prime Video)
- Ripley (Netflix)
- Shōgun (FX/Hulu)
- Slow Horses (Apple TV+)
- The Bear (FX/Hulu)
- The Day of the Jackal (Peacock/Sky)
- The Sympathizer (HBO)
- True Detective: Night Country (HBO)
La cerimonia di premiazione dei AFI Awards si terrà con il tradizionale pranzo esclusivo il 10 gennaio 2026 al Four Seasons di Los Angeles. Tra i premi speciali già annunciati: l’AFI Life Achievement Award andrà a Quentin Tarantino.
