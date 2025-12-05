Afi Awards 2025 vincitori film serie tv
Posted in Festival & Mostre

AFI Awards 2025: annunciati i 10 migliori film e le 10 migliori serie dell’anno

Scritto da Renata Cefalo

L’American Film Institute ha svelato oggi i titoli dell’edizione 2025 degli AFI Awards, il tradizionale riconoscimento che ogni dicembre celebra i 10 film e le 10 serie TV che “hanno maggiormente contribuito all’arte della moving image” e alla cultura americana.

Come sempre. nessuna competizione, solo premi ex-aequo: la formula storica dell’AFI mette tutti sullo stesso piano. La selezione di quest’anno ha confermato il momento d’oro del cinema autoriale misto a blockbuster intelligenti, con Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson che si è presa il centro della scena dopo i trionfi ai Gotham e al National Board of Review.

AFI Top 10 Film 2025 (in ordine alfabetico)

  • Arco
  • If I Had Legs I’d Kick You
  • Mission: Impossible – The Final Reckoning
  • One Battle After Another
  • Sentimental Value
  • Sinners
  • Sorry, Baby
  • The Plague
  • Train Dreams
  • Twinless

AFI Top 10 Serie TV 2025 (in ordine alfabetico)

  • Adolescence (Netflix)
  • Forever (Netflix)
  • Mr Loverman (BBC/Prime Video)
  • Ripley (Netflix)
  • Shōgun (FX/Hulu)
  • Slow Horses (Apple TV+)
  • The Bear (FX/Hulu)
  • The Day of the Jackal (Peacock/Sky)
  • The Sympathizer (HBO)
  • True Detective: Night Country (HBO)

La cerimonia di premiazione dei AFI Awards si terrà con il tradizionale pranzo esclusivo il 10 gennaio 2026 al Four Seasons di Los Angeles. Tra i premi speciali già annunciati: l’AFI Life Achievement Award andrà a Quentin Tarantino.

Per la motivazione completa dell’AFI e le gallery ufficiali: afi.com

