Con un nuovo episodio disponibile il prossimo mercoledì, Disney+ ha condiviso in rete i tre nuovi poster da Andor, la serie Star Wars.

I tre characters poster in questione riguardano alcuni dei co-protagonisti della serie apprezzati nei primi quattro episodi fino ad oggi trasmessi su Disney+, ossia Bix Caleen (Adria Arjona), Syril Karn (Kyle Soller), e Maarva Andor (Fiona Shaw). Li trovate in fondo alla pagina nel tweet ufficiale.

STAR WARS: ANDOR

Diego Luna torna nei panni di Cassian Andor, affiancato da Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough, Kyle Soller, Forest Whitaker e Fiona Shaw. Gli executive producer sono Kathleen Kennedy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna e Michelle Rejwan. Tony Gilroy è il creatore e showrunner.

Andor esplorerà una nuova prospettiva della galassia di Star Wars, concentrandosi sul viaggio di Cassian Andor che lo porterà a scoprire come può fare la differenza. La serie racconterà la storia della nascente ribellione contro l’Impero e di come persone e pianeti siano stati coinvolti. È un’epoca piena di pericoli, inganni e intrighi in cui Cassian intraprenderà il cammino destinato a trasformarlo in un eroe ribelle.

Su DISNEY+ a partire dal 21 settembre 2022.