Netflix ha appena diffuso l’adrenalinico trailer di Red Notice, l’action movie ad alto budget con protagonisti Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds.

Il lancio del primo trailer arriva in rete un mese dopo la clip ufficiale avvenuto durante l’evento globale targato Netflix noto come TUDUM (trovate qui la clip ufficiale). Il film approderà sul catalogo Netflix a partire dal 12 novembre. Qui di seguito il trailer via Twitter.

🚨 CODICE ROSSO 🚨 Tutti pronti e con le dita sopra al tasto play perché c’è il trailer di Red Notice con @therock @galgadot @vancityreynolds diretti da @rawsonthurber. Ah, lo trovate su Netflix dal 12 novembre. pic.twitter.com/d4xqOp24J2 — Netflix Italia (@NetflixIT) October 21, 2021

RED NOTICE

PRODUZIONE: In cabina di regia Rawson Marshall Thurber. Il film è una co-produzione Netflix. Tra i produttori Beau Flynn della Flynn Picture Co. e Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia per la Seven Bucks Productions. Il film conterà su un budget colossale da 130 milioni di dollari. CAST: Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Gal Gadot. DISTRIBUZIONE: Su Netflix a partire dal 12 novembre 2021.

TRAMA: Gal Gadot e Ryan Reynolds sono due super criminali internazionali con un mandato di cattura che pende sulle loro teste. Dwayne Johnson è un profiler dell’fbi incaricato di acciuffarli. In una sfida senza esclusione di colpi i 3 si fronteggeranno in giro per il mondo tra scene adrenaliniche e locations esclusive.