ADG Awards 2020 - Avengers: Endgame e Parasite tra i vincitori

Con i WGA Awards (qui), la corsa agli Oscar 2020 questa notte ha visto protagonisti anche gli ADG Awards 2020, i premi assegnati dalle associazioni degli scenografi.

La celebre Art Directors Guild questa notte ha scelto le migliori scenografie dell'anno appena passato. Come sempre divisi per categorie, i premi 2020 hanno visto trionfare Parasite (Miglior Scenografia nel Presente), C'era una volta a... Hollywood (Miglior Scenografia nel Passato) e Avengers: Endgame (Miglior Scenografia Fantasy).

Statisticamente l'Academy premia uno dei tre vincitori degli ADG Awards con una precisione quasi perfetta, pertanto facile immaginare una lotta a due per Oscar 2020, ovvero tra Parasite e C'era una volta a... Hollywood. Ricordiamo che Avengers: Endgame non è candidato agli Oscar per questa categoria, quindi è fuori dai giochi.

ADG Awards 2020

Film ambientato nel passato : “Once Upon A Time … in Hollywood,” Barbara Ling

: “Once Upon A Time … in Hollywood,” Barbara Ling Film fantasy : “Avengers: Endgame,” Charles Wood

: “Avengers: Endgame,” Charles Wood Film ambientato nel presente : “Parasite,” Lee Ha-Jun

: “Parasite,” Lee Ha-Jun Film d’animazione: “Toy Story 4,” Bob Pauley

Televisione

One-Hour Period or Fantasy Single-Camera Series: “The Marvelous Mrs. Maisel”: “Ep. 305, Ep. 308,” Bill Groom

“The Marvelous Mrs. Maisel”: “Ep. 305, Ep. 308,” Bill Groom One-Hour Contemporary Single-Camera Series : “The Umbrella Academy”: “We Only See Each Other at Weddings and Funerals,” Mark Worthington

: “The Umbrella Academy”: “We Only See Each Other at Weddings and Funerals,” Mark Worthington Television Movie or Limited Series : “Chernobyl,” Luke Hull

: “Chernobyl,” Luke Hull Half-Hour Single-Camera Series : “Russian Doll”: “Nothing in This World is Easy,” Michael Bricker

: “Russian Doll”: “Nothing in This World is Easy,” Michael Bricker Multi-Camera Series : “The Big Bang Theory”: “The Stockholm Syndrome,” “The Conference Valuation,” “The Propagation Proposition,” John Shaffner

: “The Big Bang Theory”: “The Stockholm Syndrome,” “The Conference Valuation,” “The Propagation Proposition,” John Shaffner Short Format: Web Series, Music Video or Commercial : “MedMen”: “The New Normal,” James Chinlund

: “MedMen”: “The New Normal,” James Chinlund Variety, Reality or Event Special: “Drunk History”: “Are You Afraid of the Drunk?,” Monica Sotto