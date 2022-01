Addio Peter Bogdanovich, morto il regista di L’ultimo spettacolo

Il celebre regista Peter Bogdanovich è morto all’età di 82 anni, a rivelarlo la figlia “Antonia” nel tardo pomeriggio odierno.

L’annuncio della morte del regista è arrivato attraverso un’esclusiva del The Hollywood Reporter, nella quale è stato riferito che la morte sarebbe avvenuta per cause naturali giovedì mattina nella sua casa di Los Angeles. Da molti conosciuto per la nomination agli Oscar per L’ultimo spettacolo, il regista Peter Bogdanovich in carriera ha diretto film molto amati da pubblico e critica, quali Ma papà ti manda sola?, Paper Moon – Luna di carta, …e tutti risero, Rumori fuori scena, Quella cosa chiamata amore e, più recentemente, Tutto può accadere a Broadway (2014).

Oltre a portare grande cinema in sala, Bogdanovich è stato anche un critico cinematografico e docente di cinema che, come i suoi colleghi della Nouvelle Vague francese, contribuì a formare una generazione di cineasti americani (parliamo di nomi come Steven Spielberg e Quentin Tarantino). Celebre fu il sodalizio, lavorativo e intimo, con l’attrice Cybill Shepherd, per cui lasciò sua moglie e con cui collaborò in quattro film, così come la produzione nota come The Directors Company, creata dal regista con l’ausilio di Francis Ford Coppola e William Friedkin, in associazione con la Paramount Pictures.