La Disney ha ufficialmente chiuso Marvel Television, la celebre divisione televisiva guidata da Jeph Loeb.

L'annuncio è arrivato questa notte attraverso un aggiornamento del sempre autorevole Variety. La chiusura di Marvel Television era da tempo nell'aria, ed in particolare dopo la promozione di Kevin Feige da CEO Marvel Studios a Direttore Creativo della Marvel.

Come noto da ultimi aggiornamenti, il Marvel Cinematic Universe si è esteso anche all'universo televisivo con l'avvento di Disney+, e tutte le nuove serie tv in via di sviluppo sono - e saranno - tutte sviluppate in completa autonomia da Marvel Studios. In aggiunta le serie tv sviluppate da Marvel Tv hanno tutte - o quasi - chiuso i battenti negli ultimi mesi.

Con la chiusura di Marvel Tv si chiude un'era fatta di accordi con emittenti esterne (Netflix, Fox, FX), si apre invece un nuovo percorso dove tutto ciò che verrà prodotto "televisivamente" sarà trasmesso attraverso i propri canali ufficiali (Disney+, Hulu, ABC).

Le ultime serie tv prodotte da Marvel Tv saranno Helstrom, e le quattro serie animate: Howard the Duck, Hit Monkey, Tigra & Dazzler Show e M.O.D.O.K..