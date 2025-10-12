Addio Diane Keaton | L’attrice premio Oscar è morta

Hollywood piange questa sera la scomparsa di un’altra grande leggenda: Diane Keaton è morta all’età di 79 anni.

La triste conferma della scomparsa dell’attrice premio Oscar è arrivata qualche ora fa attraverso i principali organi di stampa internazionali (via Empire). Nessun dettaglio sulle cause della morte sono state rese note. Diane Keaton è morta nella sua California.

La carriera della straordinaria Diane Keaton

Nata in California 79 anni fa, Diane Keaton (all’anagrafe Diane Hall) ha mosso i suoi primi passi tra teatro e Broadway, anche se il suo talento per la recitazione era già molto apprezzato nell’ambiente hollywoodiano.

Dopo una serie di brillanti apparizioni, la Keaton ha mostrato il suo talento nel cult “Il Padrino” e successivamente nella seconda parte “Il Padrino parte II” dove ha interpretato la moglie di Michael Corleone (Al Pacino). Negli anni settanta poi ha iniziato a collaborare attivamente con Woody Allen offendo interpretazioni importanti, prima di ottenere il premio Oscar per il ruolo da protagonista in “Io e Annie“.

La carriera di Diane Keaton ha continuato a brillare anche negli anni ottanta. Qui ha collezionato altre tre nomination all’Oscar, rispettivamente per “Reds” si Warren Beatty, qualche anno piu tardi per “La stanza di Marvin” e “Tutto può succedere” qui in coppia con Jack Nicholson. Negli ultimi anni, infine, la Keaton ha partecipato in molte pellicole intrise d’amore ed ironia quali “Book Club” ed eil sul sequel “Book Club: The Next Chapter“.

Hollywood ricorderà per sempre il suo immenso talento, il carisma ed una maestria nel centrare l’anima dei suoi personaggi.