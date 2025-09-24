Addio a Claudia Cardinale, una dea del cinema italiano

Claudia Cardinale, la celebre stella del cinema italiano di film quali “8 e 1/2” di Federico Fellini, è morta.

La notizia è stata battuta ieri dai principali portali sulla rete, e successivamente confermata dal suo agente, Laurent Savry. Claudia Cardinale è morta ieri a Nemours, vicino a Parigi. Aveva 87 anni.

Assieme a Sophia Loren e Anna Magnani, la Cardinale è stata da sempre considerata una delle madrine del cinema italiano con oltre 130 film all’attivo, iniziando la sua immensa carriera quando aveva solo vent’anni. Ha vinto 3 David di Donatello, ma anche un Leone d’Oro alla carriera dalla Mostra del Cinema di Venezia nel 1993.

Claudia Cardinale è nata a Tunisi, in Tunisia. E’ cresciuta parlando francese, arabo e il dialetto siciliano nativo dei suoi genitori emigrati, imparando l’italiano solo da adulta. Ha avuto una prima parte di gioventù a dir poco complicata, subendo all’età di 19 anni uno stupro ed una gravidanza come conseguenza. Per evitare scandali, e dare una parvenza di normalità a suo figlio, ha finto per anni di averlo avuto naturalmente con il produttore Franco Cristaldi.

Sotto la guida di Cristaldi la Cardinale ha dato vita ad una carriera memorabile. In quegli anni, infatti, ha recitato in film iconici quali “I soliti ignoti” di Mario Monicelli, “Il bell’Antonio” di Mauro Bolognini e “Rocco e i suoi fratelli” al fianco di Alain Delon.

La svolta nella carriera della Cardinale è arrivata però nel 1963, quando ha partecipato a tre film iconici che l’hanno fatta conoscere anche ad Hollywood, vale a dire “Il Gattopardo” di Luchino Visconti, “8 e 1/2” di Federico Fellini e “La Pantera Rosa” di Blake Edwards. Negli anni vissuti negli USA ha portato a casa numerose interpretazioni, ma quella più importante è stata quella diretta da Sergio Leone nel 1968 “C’era una volta il west“.

Negli anni settanta e ottanta, reduce dal divorzio con Cristaldi e dal nuovo matrimonio con il regista napoletano Pasquale Squitieri, ha continuato ad offrire la sua immagine ed il suo talento artistico per film quali “Una ragazza in Australia“, “Claretta” e “Atto di dolore“.

Come anticipato, Claudia Cardinale è nota per i suoi ruoli cinematografici, ma anche per alcune opere teatrali, ed una brevissima carriera da cantante solista, a tal proposito va ricordato che è apparsa nel pieghevole interno delle prime edizioni del leggendario album “Blonde on Blonde” di Bob Dylan del 1966.