La nuova settimana non poteva aprirsi peggio, la notizia della morte di Bernardo Bertolucci ha letteralmente scosso il mondo del cinema, e noi non potevamo non rendere omaggio ad una vera e propria leggenda.

Il grande regista è morto stanotte a Roma all'età di 77 anni. Negli ultimi anni Bertolucci aveva sofferto di una lunga e debilitante malattia. Il cinema italiano ed internazionale è in lutto.

Con la morte di Bernardo Bertolucci, il mondo dice addio a forse l'ultima delle grandi leggende dell'età d'oro del cinema. Sue infatti le regie di film immortali come Novecento, Ultimo Tango a Parigi, Il Té nel Deserto, Piccolo Buddha e L’ultimo Imperatore, quest'ultimo capolavoro capace di portarsi a casa ben 9 premi Oscar, tra cui Miglior Regia e Miglior Sceneggiatura.

