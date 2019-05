Si chiamava Peggy Lipton, ma il mondo la ricorderà per sempre come Norma Jennings, la proprietaria del RR Diner della serie tv Twin Peaks. L’attrice è morta all’età di 72 anni dopo una lunga malattia.

L’attrice iniziò la sua carriera sul finire degli anni ’60 quando prese parte alla serie televisiva Mod Squad – I ragazzi di Greer che le fece vincere un Golden Globe come miglior attrice.

Al cinema, la Lipton prese parte a film di scarso successo, ma ebbe una straordinaria visibilità quando, nel 1990, si unì al cast di I segreti di Twin Peaks, la celebre serie televisiva creata da David Lynch.

L’attrice riprese il ruolo di Norma Jennings anche in Fuoco cammina con me (1992), prequel della suddetta serie sempre diretto da Lynch e nella terza stagione andata in onda nel 2017.

La sua ultima apparizione cinematografica risale al 2017 nel film Qua la zampa! per la regia di Lasse Hallström.

Peggy Lipton è morta sabato a causa di un cancro diagnosticatole nel 2004.