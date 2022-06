Addio a Jean-Louis Trintignant, aveva 91 anni

Se n’è andato all’età di 91 anni l’attore francese Jean-Louis Trintignant. La notizia della morte è stata resa nota dalla famiglia dell’attore.

Attore delicato noto soprattutto per la sua garbatezza, sia sul set che nella vita, Trintignant viene ricordato al pubblico italiano soprattutto per la sua interpretazione del timido studente de Il sorpasso di Dino Risi in cui recitò accanto al mattatore Vittorio Gassman e quella di Un uomo, una donna di Claude Lelouch.

Più recentemente sono da ricordare le sue toccanti interpretazione in Amour di Michael Haneke e in I migliori anni della nostra vita (sul ultimo film) in cui interpreta nuovamente il personaggio di Un uomo, una donna.

Nella giornata di domani verrà pubblicato un articolo in omaggio alla straordinaria carriera di Jean-Louis Trintignant.