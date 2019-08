Il colosso Amazon ha avviato lo sviluppo di Event Horizon, una nuova serie tv tratta dall'omonimo cult di fantascienza del 1997.

Bloody Disgusting ha confermato che Amazon ha preso accordi con Paramount Television per iniziare lo sviluppo della serie tv. La fonte ha aggiunto che Adam Wingard si occuperà della produzione, ma anche - e soprattutto - della regia.

Adam Wingard ha avviato la sua giovane carriera con V/H/S e V/H/S 2, ma anche gli horror più recenti You're Next e Blair Witch. Per Netflix ha inoltre diretto l'adattamento live-action del manga Death Note. Nel prossimo futuro porterà al cinema il kolossal Godzilla vs Kong, capitolo principe del mega franchise noto come MonsterVerse.

Tornando a Event Horizon, stiamo parlando di un horror a tinte sci-fi diretto da Paul W.S. Anderson nel 1997. Nel film un'astronave scompare nello spazio profondo dopo aver testato un'esperimento gravitazionale in grado di creare un buco nero artificiale atto a viaggiare verso punti distanti nella galassia. Un'equipaggio di soccorso e l'inventore dell'unità di gravità vengono inviati per investigare dopo che la nave riappare misteriosamente, solo per scoprire che la nave ha viaggiato in una dimensione infernale al di fuori dell'universo noto che infetta la nave attraverso un'entità sinistra, causando molteplici morti.

Il Trailer del Film