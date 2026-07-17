Apple TV ha annunciato che la pluripremiata serie animata Acquasilente (titolo originale Stillwater) tornerà sul catalogo streaming con una nuovissima quinta stagione a partire dal prossimo 21 agosto 2026. Per l’occasione, la piattaforma ha diffuso le prime immagini ufficiali dei nuovi episodi, confermando il rilascio in contemporanea di tutte e cinque le puntate che comporranno questo nuovo capitolo.

Basata sul celebre bestseller editoriale Zen Shorts scritto e illustrato da Jon J Muth, la serie si è imposta negli anni come un punto di riferimento assoluto per l’intrattenimento formativo, conquistando prestigiosi riconoscimenti internazionali tra cui un Peabody Award e un Daytime Emmy Award grazie alla sua capacità di unire narrazione delicata e crescita emotiva.

Consapevolezza e filosofia Zen per bambini nei nuovi episodi prodotti da Gaumont

Le vicende dello show ruotano attorno ai tre giovani fratelli Karl, Addy e Michael mentre affrontano le piccole e grandi sfide quotidiane dell’infanzia, che agli occhi dei più piccoli possono spesso sembrare insormontabili. A guidarli in questo percorso di crescita interiore c’è il loro saggio vicino di casa, il panda Acquasilente (doppiato in lingua originale da James Sie). Attrapetto storie metaforiche, pillole di umorismo e un forte esempio pratico, il protagonista insegna ai bambini i concetti cardine della consapevolezza e della gestione delle proprie emozioni. Realizzata nell’ambito dell’importante iniziativa Changemakers di Apple TV, la serie si avvale della collaborazione strategica di Mallika Chopra, stimata autrice per l’infanzia e CEO di Chopra Global.

La quinta stagione vede il ritorno della collaudata partnership produttiva tra Gaumont e Scholastic Entertainment. La squadra di produttori esecutivi è guidata da Sidonie Dumas, Nicolas Atlan, Terry Kalagian, Iole Lucchese, Caitlin Friedman, Jef Kaminsky, Jun Falkenstein e Rob Hoegee, con un cast vocale originale che vede riconfermati Judah Mackey, Eva Ariel Binder e Tucker Chandler.

In attesa del debutto, sulla piattaforma rimangono interamente disponibili le prime quattro stagioni, ideali per introdurre i più piccoli a semplici esercizi di respirazione e pratiche di rilassamento quotidiano.

Crediti Apple TV

Scheda Tecnica e Appendice Finale

Titolo originale: Stillwater

Stillwater Soggetto originale: Basato sul libro Zen Shorts di Jon J Muth

Basato sul libro Zen Shorts di Jon J Muth Cast vocale (originale): James Sie, Judah Mackey, Eva Ariel Binder, Tucker Chandler

James Sie, Judah Mackey, Eva Ariel Binder, Tucker Chandler Produzione: Gaumont, Scholastic Entertainment

Gaumont, Scholastic Entertainment Consulenza esecutiva: Mallika Chopra (Chopra Global)

Mallika Chopra (Chopra Global) Data di uscita: 21 agosto 2026 (5 episodi)

21 agosto 2026 (5 episodi) Distribuzione / HUB di riferimento: Apple TV