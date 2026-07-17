Acquasilente 5: svelate le prime foto della nuova stagione su Apple TV

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Acquasilente 5: svelate le prime foto della nuova stagione su Apple TV

Apple TV ha annunciato che la pluripremiata serie animata Acquasilente (titolo originale Stillwater) tornerà sul catalogo streaming con una nuovissima quinta stagione a partire dal prossimo 21 agosto 2026. Per l’occasione, la piattaforma ha diffuso le prime immagini ufficiali dei nuovi episodi, confermando il rilascio in contemporanea di tutte e cinque le puntate che comporranno questo nuovo capitolo.

Basata sul celebre bestseller editoriale Zen Shorts scritto e illustrato da Jon J Muth, la serie si è imposta negli anni come un punto di riferimento assoluto per l’intrattenimento formativo, conquistando prestigiosi riconoscimenti internazionali tra cui un Peabody Award e un Daytime Emmy Award grazie alla sua capacità di unire narrazione delicata e crescita emotiva.

Consapevolezza e filosofia Zen per bambini nei nuovi episodi prodotti da Gaumont

Le vicende dello show ruotano attorno ai tre giovani fratelli Karl, Addy e Michael mentre affrontano le piccole e grandi sfide quotidiane dell’infanzia, che agli occhi dei più piccoli possono spesso sembrare insormontabili. A guidarli in questo percorso di crescita interiore c’è il loro saggio vicino di casa, il panda Acquasilente (doppiato in lingua originale da James Sie). Attrapetto storie metaforiche, pillole di umorismo e un forte esempio pratico, il protagonista insegna ai bambini i concetti cardine della consapevolezza e della gestione delle proprie emozioni. Realizzata nell’ambito dell’importante iniziativa Changemakers di Apple TV, la serie si avvale della collaborazione strategica di Mallika Chopra, stimata autrice per l’infanzia e CEO di Chopra Global.

La quinta stagione vede il ritorno della collaudata partnership produttiva tra Gaumont e Scholastic Entertainment. La squadra di produttori esecutivi è guidata da Sidonie Dumas, Nicolas Atlan, Terry Kalagian, Iole Lucchese, Caitlin Friedman, Jef Kaminsky, Jun Falkenstein e Rob Hoegee, con un cast vocale originale che vede riconfermati Judah Mackey, Eva Ariel Binder e Tucker Chandler.

In attesa del debutto, sulla piattaforma rimangono interamente disponibili le prime quattro stagioni, ideali per introdurre i più piccoli a semplici esercizi di respirazione e pratiche di rilassamento quotidiano.

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Crediti Apple TV

Scheda Tecnica e Appendice Finale

  • Titolo originale: Stillwater
  • Soggetto originale: Basato sul libro Zen Shorts di Jon J Muth
  • Cast vocale (originale): James Sie, Judah Mackey, Eva Ariel Binder, Tucker Chandler
  • Produzione: Gaumont, Scholastic Entertainment
  • Consulenza esecutiva: Mallika Chopra (Chopra Global)
  • Data di uscita: 21 agosto 2026 (5 episodi)
  • Distribuzione / HUB di riferimento: Apple TV

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