ACE Eddie Awards: ecco le nomination dell’edizione 2022

La stagione dei premi cinematografici come ogni anno sta entrando nel vivo: questa notte diamo spazio agli ACE Eddie Awards 2022, ovvero i premi assegnati dall’associazione dei montatori americani.

L’American Cinema Editors in tarda serata ha celebrato la 72° edizione degli ACE Eddie Awards, i cui vincitori saranno premiati durante una cerimonia il 5 marzo al Theater at the ACE Hotel nel centro di Los Angeles, fornendo la lista delle attese nomination. L’edizione 2022 potrebbe vedere una cerimonia in presenza, ma con restrizione al 50%.

I candidati per il Miglior Montaggio in un Film Drammatico sono Úna Ní Dhonghaíle per Belfast, Joe Walker per Dune, Pamela Martin per King Richard, Tom Cross e Elliot Graham per No Time To Die, e Peter Sciberras per The Power of the Dog. La cinquina riguardante la categoria comica, invece, recita Tatiana S. Riegel per Crudelia, Hank Corwin per Don’t Look Up, Andrew Weisblum per The French Dispatch, Andy Jurgensen per Licorice Pizza, Myron Kerstein e (con una seconda nomination nella categoria) Andrew Weisblum per tick, tick…BOOM!.

Ricordiamo che solitamente l’Academy tiene molto in considerazione i film vincitori della categoria Miglior Montaggio Drammatico degli Eddie Awards, in quanto spesso indicati come vincitori dell’Oscar al Miglior Montaggio. Diamo una lettura alla lista completa delle nomination:

BEST EDITED FEATURE FILM (DRAMATIC):

Belfast

Úna Ní Dhonghaíle, ACE, BFE

Dune

Joe Walker, ACE

King Richard

Pamela Martin, ACE

No Time to Die

Tom Cross, ACE, Elliot Graham, ACE

The Power of the Dog

Peter Sciberras

BEST EDITED FEATURE FILM (COMEDY):

Cruella

Tatiana S. Riegel ACE

Don’t Look Up

Hank Corwin, ACE

The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun

Andrew Weisblum, ACE

Licorice Pizza

Andy Jurgensen

tick, tick…BOOM!

Myron Kerstein, ACE, Andrew Weisblum, ACE

BEST EDITED ANIMATED FEATURE FILM:

Encanto

Jeremy Milton, ACE

Luca

Catherine Apple, ACE, Jason Hudak

The Mitchells vs. the Machines

Greg Levitan

Raya and the Last Dragon

Fabienne Rawley, ACE, Shannon Stein

Sing 2

Gregory Perler, ACE

BEST EDITED DOCUMENTARY (FEATURE):

Flee

Janus Billeskov Jansen

The Rescue

Bob Eisenhardt, ACE

Summer of Soul……Or, When the Revolution Could Not Be Televised

Joshua L. Pearson

Val

Ting Poo, Leo Scott

The Velvet Underground

Affonso Gonçalves, ACE, Adam Kurnitz